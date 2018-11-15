К благоустройству Воронежа привлекают студентов-архитекторов

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-15T11:47:43+03:00

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В управе Ленинского района прошел круглый стол, посвященный благоустройству общественных пространств, с участием заместителя руководителя управления главного архитектора Виталия Чмыхова, представителей городского управления экологии, сотрудников управы района, преподавателей Воронежского государственного технического университета.

Руководитель управы Сергей Корчевников отметил, что в вопросах благоустройства район постоянно взаимодействует с ВГТУ. Например, в качестве дипломных и курсовых работ специалистов используются реальные проекты управы.

Результатом такого сотрудничества со студентами стали следующие объекты: проект рекреационной зоны с инфраструктурой в районе Набережной адмирала Ф.М. Апраксина, реконструкция жилого квартала с комплексным благоустройством и инженерной инфраструктурой придомовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Плехановская, Никитинская, Куколкина ограниченного территорией ТЦ «Атмосфера», проект создания современного многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса в районе лесного массива «Урочище «Чижовская дача».

- Сейчас на факультете градостроительства и архитектуры под руководством декана, заслуженного архитектора России Александра Енина прорабатывается концепция реконструкции парка им. А.Л. Дурова и под патронажем Союза строителей Воронежской области на основании документации, разработанной в ВГТУ начата реконструкция сквера им. академика Г.А. Сухомлинова, - рассказали в управе Ленинского района.