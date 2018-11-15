Воронеж вошел в десятку городов с лучшими дорогами: в среднем их оценивают на "три с плюсом"

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-15T10:50:02+03:00

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В Воронеже в последнее время активно ремонтировали дороги. Как результат - горожане и правда стали признавать, что качество покрытия и правда улучшилось во многих местах. То же самое показал и опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие жители 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек. Респондентов просили оценить дороги по пятибалльной системе.

Оказалось, что за четыре года, прошедших с момента аналогичного исследования, Воронеж улучшил показатели с 2,64 балла в 2014 году до 3,28 сегодня. Получается, что средний балл, который давали воронежцы "городским артериям" - три с плюсом. Хотя четыре года назад большинство оценивали их в основном на "два".

Лучшие же дороги, если верить результату опроса, в Тюмени. Местные дороги в среднем оценивают на четыре с плюсом. На втором месте - Набережные Челны: качество дорог в родном городе жители оценили на 3,75 балла.

- Таким образом, два города-пятисоттысячника обогнали Москву. Средний балл за состояние дорог в столице - 3,57. Санкт-Петербург не вошел даже в первую десятку, занимая лишь 13 строку рейтинга с 3,08 балла. В "хвосте" списка — Саратов и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее же число негативных отзывов о состоянии автодорог оставили жители Владивостока. Средний балл города в рейтинге — 2,45.