2018-11-15T09:59:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем в обгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины

Причину пожара выясняют
Юлия ТЕРНОВА
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В обгоревшем частном доме в селе Рождественском Поворинского района обнаружили тело 65-летнего мужчины. Пожар в доме на улице Нагорной начался вечером, сообщение дежурному поступило в 19.42 - это зафиксировали в ГУ МЧС по Воронежской области. Огонь потушили примерно через сорок минут после этого звонка, в 20.17.

Причину, по которой началось возгорание, теперь установят специалисты. Тело погибшего направят на экспертизу, чтобы можно было назвать точную причину смерти.

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