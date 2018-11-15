В Воронежской области насмерть сбили мужчину, который шел по проезжей части

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-15T09:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в селе Средний Икорец Лискинского района насмерть сбили человека. Это произошло на площади Революции около шести вечера. За рулем автомобиля "Богдан-2110" был 34-летний местный житель. Пешеход шел по обочине дороги во встречном направлении.

Вероятно, водитель не сразу заметил человека в темноте. В обстоятельствах случившегося, как бы там ни было, теперь будут разбираться сотрудники ГИБДД. Сбитый мужчина скончался на месте происшествия до прибытия врачей. По информации главного регионального управления полици, погибшему было 59 лет.