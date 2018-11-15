2018-11-15T08:48:07+03:00
Общество

В этом учебном году воронежский Роспотребнадзор снял с реализации 76 кило продукции в школах и детсадах

48 проверок из 60 выявили нарушения
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор отчитался о найденных нарушениях в столовых детских садов и школ Воронежской области. Питанием обеспечивают всех без исключения детсадовцев, а в школах кормят почти 94 % учащихся. Только вот чем? С начала этого учебного года специалисты провели 60 проверок общеобразовательных учреждений, составили 48 протоколов об административном правонарушении и наложили штрафов на общую сумму 484,2 тыс. рублей. С реализации сняли 12 партий продуктов общим весом 76 кило - свежих овощей, яиц, растительного масла, молока, сметаны, рыбы свежемороженой, мяса птицы.

- Выявлялись типичные нарушения: недостаточный контроль за организацией питания детей со стороны медицинских работников; нарушение правил отбора и хранения суточных проб, нарушение санитарно-гигиенического режима на пищеблоках, несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, несоблюдение норм питания по отдельным продуктами, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронеж вошел в десятку городов с лучшими дорогами: в среднем их оценивают на "три с плюсом"
Под Воронежем в обгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины
В Воронежской области насмерть сбили мужчину, который шел по проезжей части
Жителей Левобережного района Воронежа бросили без отопления из-за ремонта
Воронежцев предупредили об опасном похитителе женщин, перемещающемся на кроссовере
Филипп Киркоров собрал в Воронеже 2000 поклонников
За 224 млн рублей в Воронежской области отремонтирую пару километров трассы
Воронежский «Факел» проиграл ярославскому «Шиннику» впервые за семь лет
Строителей музея-матрешки в воронежском парке «Орленок» обвиняют в нарушениях
Губернатор Воронежской области дал деньги Бамблби
В Воронеже может появиться Музей космонавтики
Медицина станет здоровее
Начался отбор концессионера для «Воронежтеплосети»
100 тысяч рублей не помогли пьяному водителю «Камаза» откупиться от полиции
Из-за аварии на предприятии начались перебои с водой в целом квартале Воронежа
Житель Воронежской области заплатит штраф за свою татуировку
В Воронежской области дочь обчистила банковский счет матери с помощью карты
Воронежский подземный переход у цирка не будут закрывать полностью во время ремонта
Воронежцам рассказали, как оплатить парковки с помощью приложения "Горпарковки"
Воронежцы задолжали за газ 36 миллионов рублей
Воронежцам обещают мягкую зиму
Воронежец взял в долг у друга 2,8 млн рублей и решил ничего не возвращать