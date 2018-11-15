В этом учебном году воронежский Роспотребнадзор снял с реализации 76 кило продукции в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-15T08:48:07+03:00

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Роспотребнадзор отчитался о найденных нарушениях в столовых детских садов и школ Воронежской области. Питанием обеспечивают всех без исключения детсадовцев, а в школах кормят почти 94 % учащихся. Только вот чем? С начала этого учебного года специалисты провели 60 проверок общеобразовательных учреждений, составили 48 протоколов об административном правонарушении и наложили штрафов на общую сумму 484,2 тыс. рублей. С реализации сняли 12 партий продуктов общим весом 76 кило - свежих овощей, яиц, растительного масла, молока, сметаны, рыбы свежемороженой, мяса птицы.

- Выявлялись типичные нарушения: недостаточный контроль за организацией питания детей со стороны медицинских работников; нарушение правил отбора и хранения суточных проб, нарушение санитарно-гигиенического режима на пищеблоках, несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, несоблюдение норм питания по отдельным продуктами, - сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.