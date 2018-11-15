Воронежцев предупредили об опасном похитителе женщин, перемещающемся на кроссовере

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-15T06:35:38+03:00

Местная жительница рассказала о том, как напали на ее родственницу

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Воронежцев предупредили об опасном похитителе женщин, который перемещающается на кроссовере. Местная жительница рассказала о том, как неизвестные напали на ее родственницу и попытались насильно затащить в машину. Историю она опубликовала в популярной группе в соцсети в среду, 14 ноября.

- В районе виадук (под мостом на 9 января) рядом с местом работы мою родственницу пытались насильно затащить в машину! Двое молодых людей славянской внешности лет 30. Машина - серебристый кроссовер. Девушка чудом смогла убежать! Обращаюсь ко всем жителям города- будьте внимательны, берегите себя, - написала она в соцсети.

Примечательно, что инцидент произошел не поздней ночью и даже не вечером. По словам горожанки, все случилось около 12 часов дня.

В комментариях воронежцы попросили сообщить приметы похитителей и номер машины. Но опубликовавшая пост родственница пострадавшей ответила, что девушка не смогла запомнить больше никакой информации о нападавших.

- Носите средства самозащиты, - порекомендовали горожанкам местные жители.