Филипп Киркоров собрал в Воронеже 2000 поклонников

СЕГОДНЯ 01:47 2018-11-15T01:49:04+03:00

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С триумфом прошли в Воронеже заключительные гастроли шоу Филиппа Киркорова "Я". Три года назад именно со столицы Черноземья стартовала баснословно дорогая программа короля поп-сцены, поставленная звездным режиссером цирка дю Солей Франко Драгоне. В Воронеж снова приехали 4 фуры оборудования (артист возит с собой даже сцену-трансформер) и костюмов, ведь одновременно с певцом выступает 35 человек балета. Артист собрал в Event-Hall аншлаг - 2000 поклонников. Киркоров признался, что растроган таким приемом.

- Я три десятка лет выхожу на сцену. Нетрудно подсчитать, что мне сейчас 50. Но разве дело в цифрах. Главное - что внутри. По мне же не скажешь! Сам на себя смотрю и думаю, где же эти 50. А все потому, что вы даете мне эту живительную силу, настроение для того, чтобы не стареть ни духом, ни телом. Пока есть вы - есть я, - сказал артист.

Кстати, с нашим городом Киркорова связывает многолетняя дружба с несколькими поклонницами. В частности, на концерт пришла 78-летняя Эмма Киселева. Бывшая телефонистка в 1992 году помогла Филиппу звонить по междугородней связи, с тех пор они дружат. Эмма Георгиевна знаменита тем, что каждый раз привозит Киркорову в подарок его любимые сухарики и всякие другие вкусности собственного изготовления. В этот раз поклонница тоже пришла в гримерку к артисту с презентом.

Воронежцам артист показал все-таки не шоу трехлетней давности: кроме новых костюмов в финале в программу добавили три новых мегахита Киркорова, которые несколько месяцев поет вся страна - «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица».