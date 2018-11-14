За 224 млн рублей в Воронежской области отремонтирую пару километров трассы

СЕГОДНЯ 21:05 2018-11-14T21:05:32+03:00

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224,1 млн рублей может быть выделено на капитальный ремонт нескольких километров трассы Р-22 «Каспий». Это максимальная цена контракта, которая, вероятно, снизится в ходе торгов. Во сколько же в итоге обойдется реконструкция станет известно 6 декабря.

В 2019 году победителю предстоит отремонтировать автодорогу на участке км 162+400 – км 164+500. Участок трассы не только изменится в качестве, но и расширится за счет дополнительной полосы на подъем. Это позволит повысить безопасность проезда автомобилистов по данному отрезку дороги.