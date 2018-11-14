Воронежский «Факел» проиграл ярославскому «Шиннику» впервые за семь лет

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-14T21:01:06+03:00

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Матч в Ярославле проходил в равной борьбе. Острых атак с обеих сторон было маловато, команды достаточно строго играли в обороне. А когда возможность ударить с убойной позиции представилась Кузьмину, футболист «Факела» пальнул в небеса.

Все решил эпизод на 54 минуте, когда Деобальд упал в штрафной после контакта с Макарчуком. Судья посчитал, что нарушение было, и назначил пенальти. Кортнев стал гадать и завалился в правый угол, а Самойлов ударил в левый – 0:1. Как ни старались игроки «Факела», но сравнять счет им не удалось. Да к тому же чуть второй не пропустили – хорошо, что проход Булия нейтрализовал Кортнев. Это было первое с 12 августа 2018 года поражение воронежцев от «Шинника» в рамках первенства ФНЛ.

У «Факела» осталось 26 очков, воронежская команда по-прежнему занимает пограничную, 15-ю строчку турнирной таблицы. 16 место – уже в зоне вылета.

18 ноября «Факел» в Воронеже сразится с соседями, курским «Авангардом», сейчас занимающем третье место с 39 очками в активе. Матч начнется в 17.00.