Строителей музея-матрешки в воронежском парке «Орленок» обвиняют в нарушениях

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-14T19:39:06+03:00

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Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области и Прокуратура Центрального района зафиксировали нарушения при строительства Центра современного искусства в парке «Орленок». Об этом 14 ноября сообщили в Воронежском отделении ВООПИиК.

Напомним, 9 октября на улице Студенческой начали строить здание Центра современного искусства, похожее на матрешку. Сооружение займет площадь, равную 1,4 тысячи кв. км. Но археологи сразу же стали сообщать, что работы стартовали без археологического обследования местности. А тут появились и новые факты.

- Оказывается, помимо того, что выкопали котлован в историческом центре города без археологических исследований, оказалось, что фактически границы котлована значительно выходят за границы земельного участка, в пределах которого было запланировано объекта капитального строительства, - подчеркивают в Воронежском отделении ВООПИиК.