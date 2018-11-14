Губернатор Воронежской области дал деньги Бамблби

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-14T18:24:14+03:00

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В среду, 14 ноября, губернатор Александр Гусев встретился с олимпийским чемпионом, чемпионом России и СНГ по брейк-дансу Сергеем Чернышевым, известным в танцевальных кругах под псевдонимом Бамблби. Кроме того, там были тренер, отец и полный тезка спортсмена Сергей Чернышев, руководитель регионального управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин, и генеральный директор танцевального клуба «Инфинити» Александр Малый.

Александр Гусев вручил обоим Сергеям Чернышевым денежные сертификаты. Кроме того, губернатор дал поручение рассмотреть возможность предоставить либо приспособить помещения для занятий брейк-дансом и проведения соревнований по этому виду спорта.

Напомним, в 2018 году впервые в программу Юношеских олимпийских игр был включен брейк-данс. И первым чемпионом стал как раз воронежец Сергей Чернышев.