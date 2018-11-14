2018-11-14T18:15:42+03:00
Общество

В Воронеже может появиться Музей космонавтики

Его планируют сделать доступным для всех жителей и гостей города
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Музей может появиться на территории ДК им. 50-летия ОктябряМузей может появиться на территории ДК им. 50-летия ОктябряФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Музей космонавтики может появиться в Воронеже. Предлагается создать его на территории ДК им. 50-летия Октября. Такая идея прозвучала 13 ноября на встрече директора Воронежского мехзавода Сергея Ковалева с активом Союза молодежи ВМЗ.

Предполагается, что музее будет доступным для всех воронежцев и гостей города. Возможно, это будет объединенная экспозиция ВМЗ и КБХА. В настоящее время музеи находятся на территории предприятий, поэтому они имеют довольно закрытый характер. Их посещают в основном делегации школьников или студентов.

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