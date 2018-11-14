Медицина станет здоровее
В минувший понедельник, 12 ноября, на заседании президиума правительства Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева обсудили реализацию национального проекта "Здравоохранение"
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Как сообщил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, участие в нацпроекте позволит снизить показатели смертности в трудоспособном возрасте, смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и младенческой смертности. Также он кратко рассказал об основных федеральных проектах, входящих в нацпроект.