Медицина станет здоровее

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-14T17:50:27+03:00

В минувший понедельник, 12 ноября, на заседании президиума правительства Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева обсудили реализацию национального проекта "Здравоохранение"

Изменить размер текста: A A

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, участие в нацпроекте позволит снизить показатели смертности в трудоспособном возрасте, смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и младенческой смертности. Также он кратко рассказал об основных федеральных проектах, входящих в нацпроект.

Читать далее...