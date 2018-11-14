Начался отбор концессионера для «Воронежтеплосети»

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-14T17:47:01+03:00

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Администрация Воронежа определит компанию-концессионера для МКП «Воронежская теплосеть», чтобы привлечь инвестиции в теплоэнергетическое хозяйство города, в сети, и в генерирующие мощности. Пока что в порядке частной инициативы ПАО «Квадра» предложила принять в концессию имущество «Воронежтеплосети».

– Огромный физический износ сетей, находящихся на балансе предприятия, и, соответственно, большое количество аварийных ситуаций делают оказание качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения практически невозможным. Высокая закредитованность «Теплосети», сложившаяся в предыдущие годы, не позволяет ей своими силами осуществлять необходимые инвестиционные вложения для устранения этих проблем, – заявил сегодня глава Воронежа Вадим Кстенин.

По предварительным оценкам, ПАО «Квадра может инвестировать порядка 3,6 миллиарда рублей в течение 15 лет. За эти деньги будет проведена масштабная реконструкция тепловых сетей, обновление генерирующих мощностей предприятия и ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования, приобретение новой спецтехники, повышение качества учета потребления ресурсов.