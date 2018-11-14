100 тысяч рублей не помогли пьяному водителю «Камаза» откупиться от полиции

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-14T17:18:08+03:00

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14 ноября Хохольский районный суд приговорил 41-летнего Александра Кулика к 2 годам и 6 месяцам, но только условно. Кроме того, мужчина не сможет заниматься транспортными перевозками в течение 3 лет. Об этом сообщила областная прокуратура.

Житель Воронежской области проходил сразу по нескольким статья «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Мужчину до этого случая уже лишали водительских прав, но он вновь сел пьяным за руль автомобиля «КАМАЗ 5490-S5». Что интересно, и в это раз его остановили сотрудники ГИБДД.

Пытаясь избежать уголовной ответственности, водитель предложил взятку 100 тысяч рублей. Мужчина не ожидал, что сотрудник полиции от взятки откажется. Несмотря на отказ, водитель все равно положил на рабочий стол полицейского деньги, за что и поплатился.