2018-11-14T16:50:30+03:00
Общество

Из-за аварии на предприятии начались перебои с водой в целом квартале Воронежа

В итоге предприятие временно пришлось исключить из системы водоснабжения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сейчас с водоснабжением все в порядкеСейчас с водоснабжением все в порядкеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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11 и 12 ноября в Воронеже на водопроводных сетях, принадлежащих Министерству обороны РФ, произошла аварийная ситуация. Перебои с холодной водой тут же появились в жилых домах в квартале ограниченном улицами: Краснознаменная, Матросова, Грамши, Чапаева и Маршала Неделина,

- Специалисты организации, обслуживающей данные сети (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ ЖКО № 7) не смогли оперативно определить место утечки, что повлекло снижение давления в водопроводе и жалобы жителей, - объясняют в управе Ленинского района.

Только 13 ноября место аварии удалось определить. Оказалось, что все произошло на территории промышленного предприятия. После этого было принято решение отключить подачу воды на заводе до устранения аварийной ситуации. Иными словами, предприятие исключили из общей системы водоснабжения до устранения неполадок. В итоге к 18:00 того же дня в жилых домах краны вновь «заработали» в полную силу.

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