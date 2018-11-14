В Воронежской области дочь обчистила банковский счет матери с помощью карты

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-14T15:35:58+03:00

за месяц со счета "утекли" 160 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

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В октябре этого года 69-летняя жительница Панинского района вдруг стала получать на мобильный телефон сообщения о сделанных покупках. Но никаких приобретений пенсионерка не делала. Заподозрив неладное, женщина стала искать свою банковскую карту. Тут выяснилось, что карта пропала, да еще и с пин-кодом. Не на шутку испугавшись, пенсионерка написала заявление в полицию.

В беседе с полицейскими пенсионерка вспомнила, что незадолго до описываемых событий к ней приезжала 33-летня дочь, с которой она не поддерживает отношений.

- В ходе дальнейшей проверки версия о хищении денежных средств родственницей потерпевшей подтвердилась. Выяснилось, что 33-летняя жительница р.п. Панино похитила банковскую карту своей матери. В личном кабинете она перевела денежные средства со сберегательной книжки потерпевшей на счет похищенной банковской карты. Затем злоумышленница приобрела на похищенные денежные средства плазменный телевизор и гаджеты для себя и своего сожителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – В общей сложности со счета пропали больше 160 тысяч рублей.

Под тяжестью улик злоумышленница созналась в совершенном. Все приобретенные на средства матери вещи конфисковали и приобщили к делу.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». Женщина может на шесть лет угодить за решетку.