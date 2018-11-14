Воронежцам обещают мягкую зиму

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-14T15:07:14+03:00

В не очень холодную зиму можно и на снегу поваляться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Воронежском гидрометцентре дали предварительный прогноз на зиму 2018-19 годов. Синоптики полагают, что сильно мерзнуть нам не придется.

- По нашим данным, среднесуточная температура в декабре и январе ожидается в пределах нормы. В первый месяц зимы она будет держаться около отметки в -5,2 градуса, во второй - -8,8, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – А вот февраль будет более теплым, чем обычно. Среднесуточная температура последнего месяца зимы ожидается в районе -8,1 градуса. Очень вероятна ранняя весна.

- А когда, по прикидкам метеорологов, пойдет снег?

- Можно давать прогноз только на ближайшие дни – до воскресенья, 18 ноября сильного снегопада не ожидается, напротив, будет ясная погода. А дальше все зависит от множества факторов. Вот в Ростовской области столкнулись циклон с Черного моря и антициклон, который сейчас установился над нашим регионом. И обрушился сильный снегопад. От таких случайностей не застрахована и наша область