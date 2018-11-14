Воронежцы задолжали за газ 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-14T15:24:17+03:00

Хуже всего платят за газ в 11 районах области Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Жители Воронежской области задолжали за газ в общей сложности около 59 миллионов рублей. В списке должников около 53 тысяч физических лиц. По подсчетам специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» по сравнению с прошлым годом задолженность выросла более чем на 14%.

Общий долг за голубое топливо жителей Воронежа составляет 36 миллионов рублей. В качестве крайней меры воздействия к должникам применяют отключение подачи газа. Сейчас уведомления о грядущем перекрытии задвижек получили 6,2 тысячи потребителей.

-Прекращение поставки газа влечет за собой значительные дополнительные траты для абонента, в результате чего долговая нагрузка может только возрасти. Более того, впереди начинается новый отопительный сезон, а это значит, что у многих абонентов суммы в квитанции значительно вырастут, - отметил начальник управления по реализации газа населению Сергей Воломеев.