Воронежец взял в долг у друга 2,8 млн рублей и решил ничего не возвращать

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-14T14:53:34+03:00

Суд же может отправить мужчину надолго в тюрьму

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10 лет тюрьмы грозит 27-летнему жителю Воронежа. Его подозревают в хищении 2,8 млн рублей. Весной прошлого года мужчина попросил в долг у приятеля, с которым он поддерживал дружеские отношения, 2,8 млн рублей. Сумма несомненно большая. Поэтому в качестве гарантии он написал расписку. Залогом же парень указал свою квартиру.

- 33-летний житель Воронежа согласился на это предложение и передал указанную сумму. Однако по прошествии времени, мужчина средства не вернул и перестал выходить на связь, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Кредитор, поняв, что денег ему не вернуть, решил обратиться в полицию. Оказалось, что должник переоформил право собственности своей квартиры на родственницу. Он отказался признавать подлинность данной им расписки, однако экспертиза показала, что «автограф» оставлен именно рукой 27-летнего воронежца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».