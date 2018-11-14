Воронежская прокуратура проверит, почему чиновники не обеспечили тяжелобольных детей дорогими лекарствами

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-14T14:10:01+03:00

Пока же нужные препараты детям предоставили за счет средств благотворительного фонда

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Прокуратура области проверит, почему чиновники не обеспечили дорогими лекарствами двух тяжелобольных детей. Речь идет о детях из одной семьи - мальчике 7 лет и девочке 9 лет. Они наблюдаются в детской поликлинике Павловской районной больницы.

Дети прошли обследование в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России и Воронежской областной детской клинической больницы № 1. Им рекомендовали применять лечебное питание «тирозидон 70» или «нутриген 70», а также препаратов «урсодезоксихолиевой кислоты».

Кроме того, врачебной комиссией РДКБ принято решение о разрешении несовершеннолетним к индивидуальному применению по жизненным показателям препарата «нитизинон».

- В августе 2018 года при посещении детей лечащим врачом в нарушение Федерального закона «О государственной социальной помощи» выписан рецепт только на препарат «урсодезоксихолевая кислота». Рецепт на рекомендованное лечебное питание «тирозидон 70» или «нутриген 70» не выписывался, - отмечают в прокуратуре. – Препаратом «нитизинон» несовершеннолетние не обеспечены, поскольку соответствующая потребность не учитывалась департаментом здравоохранения области в общем объеме финансовых средств областного бюджета, выделяемых на 2018 год.

Зампрокурора области внес представление в региональное правительство об устранении нарушений с требованиями обеспечения детей необходимыми препаратами и привлечении виновных лиц к ответственности.

До решения вопроса о закупке нужных лекарств, детей обеспечат препаратом «орфадин» (международное непатентованное наименование «нитизинон») за счет средств благотворительного фонда. Оказание необходимой медицинской помощи детям взято на контроль прокуратурой области.

Подробнее о том, как семья из Воронежской области через суд добилась от чиновников лекарств для своих тяжело больных детей, читайте здесь.