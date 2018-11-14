2018-11-14T14:13:37+03:00
Общество

Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора нашли нитраты в свекле и дыне

С начала года с реализации сняли больше 24 тысяч килограммов плодоовощной продукции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Специалисты предупреждают об опасности покупки овощей и плодов в случайных местахСпециалисты предупреждают об опасности покупки овощей и плодов в случайных местахФото: из архива «КП»
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В ходе контроля качества и безопасности плодоовощной продукции сотрудники Управления Роспотребназора по Воронежской области сначала 2018 годя сняли с реализации 24318 килограмм забраковки. В том числе 13140 килограмм плодов и ягод, которые не имели сопроводительных документов, маркировки или потеряли товарный вид.

Лаборатория исследовала 4179 проб продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. 0,1% проб не соответствовал требованиям безопасности. В вух образцах свеклы и одном образце узбекской дыни были обнаружены нитраты выше предельно допустимых концентраций.

Специалисты напоминают воронежцам об опасности приобретения плодоовощной продукции в случайных местах и без сопроводительных документов.

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