В Воронеже ищут женщину с расстройством психики

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-14T13:14:53+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Черноземье» по просьбе полиции распространил ориентировку на без вести пропавшую Калинину Наталью Геннадиевну 49 лет. Женщина исчезла 4 ноября 2018 года из села Гремячье Хохольского района. Последний раз ее видели на улице Советской.

Сообщается, что рост пропавшей 156 см, она имеет худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Носит очки, на голове - платок. В день исчезновения Наталья Калинина была одета в шубу или черную куртку, темную юбку и коричневые сапоги.

Женщина страдает расстройством психики и нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о ее месте нахождения, позвоните по телефонам: 8-906-670-23-44 или 102.