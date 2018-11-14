2018-11-14T13:14:53+03:00
Общество

В Воронеже ищут женщину с расстройством психики

Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото из группы поисково-спасательного отряда "Черноземье" соцсети "Вконтакте"Фото из группы поисково-спасательного отряда "Черноземье" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Черноземье» по просьбе полиции распространил ориентировку на без вести пропавшую Калинину Наталью Геннадиевну 49 лет. Женщина исчезла 4 ноября 2018 года из села Гремячье Хохольского района. Последний раз ее видели на улице Советской.

Сообщается, что рост пропавшей 156 см, она имеет худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Носит очки, на голове - платок. В день исчезновения Наталья Калинина была одета в шубу или черную куртку, темную юбку и коричневые сапоги.

Женщина страдает расстройством психики и нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о ее месте нахождения, позвоните по телефонам: 8-906-670-23-44 или 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обанкротившемуся «УзДЭУавто-Воронеж» налоговики добавили еще 18 млн. долга
Пожар в Воронеже, в котором погиб 5-летний ребенок, начался из-за замыкания проводки
Жительница Воронежской области обиделась на мужа-драчуна и оклеветала его
Главный тренер воронежского «Бурана»: «С «Ижсталью» играли как «Барселона»
Воронежская УК обслуживает дом на улице Калачеевской только по "пинку" ГЖИ
Эксперты рассказали, когда выгоднее и когда дороже всего учиться вождению в Воронеже
Павел Воля привезет воронежцам большой stand-up
В воронежском «Буране» будет играть чемпион мира
Губернатор Александр Гусев назвал эффективными «конкурсы красоты» среди воронежских сел
В Воронеже 200-летию Тургенева посвятят фестиваль искусств
В гаражах неизвестный выхватил сумку у воронежской пенсионерки
В Воронежской области переизбрали главу Острогожского района
В Воронежской области угнанный автомобиль искали с помощью плана «Перехват»
В Воронежской области за одно утро на пожарах погибли четыре человека
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Ростовские снегопады и гололед никак не отразились на автомобильном движении в Воронежской области
Кадровый резерв прошел очный этап конкурса "Команда будущего Воронежской области"