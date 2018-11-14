2018-11-14T13:13:48+03:00
Общество

Обанкротившемуся «УзДЭУавто-Воронеж» налоговики добавили еще 18 млн. долга

Впрочем если добавить их к 9,6 млрд. основной задолженности, то это капля в море
Яков СТРОГОВ
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Машины пойдут с молотка 29 ноября.Машины пойдут с молотка 29 ноября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Продолжается печальная для «УзДЭУавто-Воронеж» процедура банкротства, длящаяся с апреля 2017 года. Оказалось, что и так немалая сумма долга автомобильной компании – 9,6 млрд. рублей – еще не предел. Сейчас нарисовалась еще и задолженность по таможенным платежам – в 18 млн 079 тыс. рублей.

Кредитором на этот раз выступает межрайонная инспекция ФНС № 1 по Воронежской области. Конкурсный управляющий Олег Парфенов, офис которого находится в Курске, включил это требование в государственный реестр сведений о банкротстве.

Напомним, имущество «Уздэуавто-Воронеж» (371 автомобиль общей стоимостью 81,1 миллиона рублей) выставили на аукцион. На торгах будет два лота. В первом будет 91 автомобиль, выпущенный за период с 2013 по 2015 годы. Их ориентировочная стоимость – 19,3 млн. рублей. Гораздо солиднее будет второй лот. На нем будут представлены 227 машин на 61,7 млн. рублей.

Аукцион пройдет 29 ноября. Заявки на участие можно подать до 26 ноября.

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