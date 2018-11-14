Пожар в Воронеже, в котором погиб 5-летний ребенок, начался из-за замыкания проводки

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-14T12:49:45+03:00

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После пожара в доме по улице Доковая воронежского поселка Таврово спасатели обнаружили тело 26-летнего мужчины и 5-летнего ребенка. ЧП случилось рано утром 14 ноября. Мы уже писали о том, как пожарные боролись с огнем.

Хозяевам дома - 60-летнему мужчине и 54-летней женщине - удалось выбраться из горящего дома, в результате пожара они не пострадали. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным причиной возникновения пожара могло послужить замыкание электрической проводки.

– Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки назначены экспертизы: судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа СУ СКР Матвей Сладких.