2018-11-14T12:37:58+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области обиделась на мужа-драчуна и оклеветала его

Теперь же самой женщине грозит уголовное наказание
Олег ИВАНОВ
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На днях в дежурную часть полиции позвонила 37-летняя жительница города Калач. Женщина в слезах рассказала, что ее избил гражданский супруг. Прибывшим на место оперативникам, она все описала и отметила, что мужчина к тому же похитил у нее 20 тысяч рублей.

Вот только быстро выяснилось, что ночью пара вместе выпивала. Произошла ссора: 40-летний мужчина действительно несколько раз ударил женщину. Та сразу же заперлась в одной из комнат. Но после этого мужчина ушел.

- Женщина, чтобы сильнее навредить обидчику, придумала историю с пропажей денег. Она пояснила, что на этот поступок ее толкнула обида, так как раньше конфликты в семье не перерастали в драки, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Вот только теперь и против самой жительницы Калача возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», а это до 2 лет тюрьмы.

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