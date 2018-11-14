Главный тренер воронежского «Бурана»: «С «Ижсталью» играли как «Барселона»

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-14T12:22:56+03:00

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Нетривиальным комментарием матча «Буран» - «Ижсталь», завершившегося победой воронежцев – 4:1, отличился главный тренер воронежской команды Александр Трофимов:

- В первом периоде мы играли в какой-то академичный хоккей, как «Барселона» играет в пас. У нас просто не вся команда так может. У нас есть одно звено, которое играет в пас, есть еще ребята, которые подъехали из «Динамо». Все посмотрели на них и стали также показывать какой-то академичный хоккей, который, в принципе, несвойственен нашей команде и нашему положению в турнирной таблице. А так, прошла ровная игра, еще раз всех с победой!

- Сколько у нас останется динамовцев к следующему матчу?

- Останутся Ефремов, Сидляров, а четверо сегодня уезжают.

Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин не стал распекать своих подопечных:

- Первый период мы как бы присматривались, видимо, на предыдущие два тура потратили много сил. Во втором начали неплохо, но десятиминутка последняя … я думаю, тогда был сделан результат. В третьем периоде создали моменты, но вот эта наша болезнь – нехватка исполнительского мастерства, к сожалению, опять нас подвела. И реализация большинства. Надо работать над этим. А так, ребята старались, бились, играли неплохо. Особых претензий нет.