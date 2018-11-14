Эксперты рассказали, когда выгоднее и когда дороже всего учиться вождению в Воронеже
Самым выгодным месяцем для обучения вождению оказался март, а самым затратным – февраль. К такому выводу пришли эксперты «Авито», которые проанализировали рынок услуг автоинструкторов в Воронеже.
Оказалось, что в нашем городе средняя стоимость занятия за год выросла до 525 рублей в час. Чаще всего жители города интересовались услугами автоинструкторов в апреле и мае, а меньше всего – как раз в «дорогом» феврале.
По дороговизне обучения наш город занимает 14 место. Дороже всего обучение стоит в Санкт-Петербурге и в Москве: в этих городах оно обходится в 1 142 рубля и 763 рубля за часовое занятие соответственно.
Подчеркнем, что в Воронеже в 2018 году спрос на занятия по вождению вырос на 29%.