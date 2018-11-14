2018-11-14T12:17:52+03:00
Общество

Эксперты рассказали, когда выгоднее и когда дороже всего учиться вождению в Воронеже

Интересно, что за год занятия у автоинстуркторов подорожали всего на 1%
Олег ИВАНОВ
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Самым выгодным месяцем для обучения вождению оказался март, а самым затратным – февраль. К такому выводу пришли эксперты «Авито», которые проанализировали рынок услуг автоинструкторов в Воронеже.

Оказалось, что в нашем городе средняя стоимость занятия за год выросла до 525 рублей в час. Чаще всего жители города интересовались услугами автоинструкторов в апреле и мае, а меньше всего – как раз в «дорогом» феврале.

По дороговизне обучения наш город занимает 14 место. Дороже всего обучение стоит в Санкт-Петербурге и в Москве: в этих городах оно обходится в 1 142 рубля и 763 рубля за часовое занятие соответственно.

Подчеркнем, что в Воронеже в 2018 году спрос на занятия по вождению вырос на 29%.

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