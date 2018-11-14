2018-11-14T12:13:43+03:00
Звезды

Павел Воля привезет воронежцам большой stand-up

Юморист приедет с новой программой
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 декабря в Воронеж приедет один из самых дерзких резидентов Comedy Club. Появившись более 12 лет назад в популярном шоу в образе «гламурного подонка», обличающего звезд, Павел Воля до сих пор не понижает градус смелых монологов, остроты в юморе на актуальные темы. Шоумен, телеведущий и один из лучших российских комиков, работающих в жанре стенд-ап, привезет поклонникам новую stand-up программу. Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй. Поклонники услышат новые монологи на самые важные темы, волнующие современное общество, и, конечно же, шутки, приправленные крепким словцом.

Концерт пройдет в Event-Hall 1 декабря, начало в 19.00.

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