В воронежском «Буране» будет играть чемпион мира

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-14T12:10:35+03:00

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Защита «Бурана», в этом чемпионате, мягко говоря, не идеальная, усилилась очень солидным игроком. Наш клуб заключил контракт с 35-летним защитником Кириллом Кольцовым.

Кирилл провел 573 матча в КХЛ, набрав в них 320 очков. Он выступал за «Салават Юлаев» (Уфа), «СКА» (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Спартак» (Москва).

У Кольцова множество достижений на клубном уровне:

Серебряный призер чемпионата России сезонов 2001-2002, 2005-2006, 2014-2015.

Бронзовый призер чемпионата России сезонов 2006-2007, 2009-2010.

Чемпион России сезонов 2007-2008, 2010-2011.

Обладатель Кубка Гагарина-2011.

Участник матчей «Всех звезд» КХЛ 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015.

Лучший бомбардир защитник по системе гол+ пас сезонов 2013-2014, 2014-2015.

Кольцов отличился и на уровне сборной:

Лучший защитник чемпионата мира среди юниоров 2001 г.

Член символической сборной чемпионата мира среди юниоров 2001 г.

Чемпион мира среди юниоров 2001 г.

Лучший показатель по передачам и очкам среди защитников на чемпионате мира среди юниоров 2001 г.

Чемпион мира среди молодежи 2003 г.

Участник чемпионата мира-2006.

Одним словом, крутой защитник пришел в «Буран». Если сыграет хотя бы вполовину былых возможностей, берегитесь нападающие да и защитники ВХЛ.