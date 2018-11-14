В воронежском «Буране» будет играть чемпион мира
Защита «Бурана», в этом чемпионате, мягко говоря, не идеальная, усилилась очень солидным игроком. Наш клуб заключил контракт с 35-летним защитником Кириллом Кольцовым.
Кирилл провел 573 матча в КХЛ, набрав в них 320 очков. Он выступал за «Салават Юлаев» (Уфа), «СКА» (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Спартак» (Москва).
У Кольцова множество достижений на клубном уровне:
Серебряный призер чемпионата России сезонов 2001-2002, 2005-2006, 2014-2015.
Бронзовый призер чемпионата России сезонов 2006-2007, 2009-2010.
Чемпион России сезонов 2007-2008, 2010-2011.
Обладатель Кубка Гагарина-2011.
Участник матчей «Всех звезд» КХЛ 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015.
Лучший бомбардир защитник по системе гол+ пас сезонов 2013-2014, 2014-2015.
Кольцов отличился и на уровне сборной:
Лучший защитник чемпионата мира среди юниоров 2001 г.
Член символической сборной чемпионата мира среди юниоров 2001 г.
Чемпион мира среди юниоров 2001 г.
Лучший показатель по передачам и очкам среди защитников на чемпионате мира среди юниоров 2001 г.
Чемпион мира среди молодежи 2003 г.
Участник чемпионата мира-2006.
Одним словом, крутой защитник пришел в «Буран». Если сыграет хотя бы вполовину былых возможностей, берегитесь нападающие да и защитники ВХЛ.