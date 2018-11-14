Воронежская УК обслуживает дом на улице Калачеевской только по "пинку" ГЖИ

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-14T12:21:07+03:00

За осень жильцы дважды обращались в жилинспекцию

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Очередное обращение направили в адрес Государственной жилищной инспекции жильцы дома №1 по улице Калачеевской. Собственники пожаловались, что УК не проводит необходимый ремонт.

- Получив уведомление о подготовке выездной внеплановой проверки, управляющая домом организация АО «УК Левобережного района» оштукатурила цоколь здания и стены тамбура подъезда, а также провела работы по частичному ремонту деревянного покрытия пола на лестничной площадке первого этажа подъезда, - сообщили в Государственной жилищной инспекции Воронежской области.

Более того – по заявке УК специализированная организация отремонтировала все оголовки и проинспектировала систему вентиляции дома.

Напомним, в сентябре жильцам этого дома пришлось идти на примем в руководителю ГЖИ, чтобы УК восстановила гидроизоляцию подъездных козырьков.