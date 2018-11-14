Губернатор Александр Гусев назвал эффективными «конкурсы красоты» среди воронежских сел

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-14T12:07:37+03:00

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Руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко отметил, что конкурс «Самое красивое село Воронежской области» правительство региона проводит уже третий год подряд. В числе критериев оценки населенных пунктов – особенности застройки, красота природного ландшафта, наличие достопримечательностей. Также учитывается активное участие населения в благоустройстве своего села, поддержании чистоты его территории.

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