2018-11-14T12:07:37+03:00
Общество

Губернатор Александр Гусев назвал эффективными «конкурсы красоты» среди воронежских сел

В минувший понедельник, 12 ноября, в региональном правительстве подвели итоги конкурсов «Самое красивое село Воронежской области» и «Лучшее муниципальное образование Воронежской области»
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко отметил, что конкурс «Самое красивое село Воронежской области» правительство региона проводит уже третий год подряд. В числе критериев оценки населенных пунктов – особенности застройки, красота природного ландшафта, наличие достопримечательностей. Также учитывается активное участие населения в благоустройстве своего села, поддержании чистоты его территории.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже ищут женщину с расстройством психики
Обанкротившемуся «УзДЭУавто-Воронеж» налоговики добавили еще 18 млн. долга
Пожар в Воронеже, в котором погиб 5-летний ребенок, начался из-за замыкания проводки
Жительница Воронежской области обиделась на мужа-драчуна и оклеветала его
Главный тренер воронежского «Бурана»: «С «Ижсталью» играли как «Барселона»
Воронежская УК обслуживает дом на улице Калачеевской только по "пинку" ГЖИ
Эксперты рассказали, когда выгоднее и когда дороже всего учиться вождению в Воронеже
Павел Воля привезет воронежцам большой stand-up
В воронежском «Буране» будет играть чемпион мира
В Воронеже 200-летию Тургенева посвятят фестиваль искусств
В гаражах неизвестный выхватил сумку у воронежской пенсионерки
В Воронежской области переизбрали главу Острогожского района
В Воронежской области угнанный автомобиль искали с помощью плана «Перехват»
В Воронежской области за одно утро на пожарах погибли четыре человека
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Ростовские снегопады и гололед никак не отразились на автомобильном движении в Воронежской области
Кадровый резерв прошел очный этап конкурса "Команда будущего Воронежской области"