Губернатор Александр Гусев назвал эффективными «конкурсы красоты» среди воронежских сел
В минувший понедельник, 12 ноября, в региональном правительстве подвели итоги конкурсов «Самое красивое село Воронежской области» и «Лучшее муниципальное образование Воронежской области»
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Руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко отметил, что конкурс «Самое красивое село Воронежской области» правительство региона проводит уже третий год подряд. В числе критериев оценки населенных пунктов – особенности застройки, красота природного ландшафта, наличие достопримечательностей. Также учитывается активное участие населения в благоустройстве своего села, поддержании чистоты его территории.