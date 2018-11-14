В Воронеже 200-летию Тургенева посвятят фестиваль искусств

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-14T12:06:18+03:00

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18 ноября в Воронеже стартует фестиваль искусств «200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева». Проект колледжа имени Ростроповичей представит творчество писателя в музыкальном, театральном и кинематографическом прочтении. В рамках музыкального форума, который продлится до 3 декабря, пройдут концерты творческих коллективов и солистов, тургеневские чтения, научная конференция «Художественный мир Тургенева в зеркале искусства», арт-сюжет «Песнь торжествующей любви», просмотр кинофильма «Дворянское гнездо» Кончаловского в кинотеатре «Спартак».

На открытии фестиваля в зале колледжа имени Ростроповичей выступит его выпускница, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского, солистка Мариинского театра Антонина Весенина. Артистка исполнит шедевры оперной классики Моцарта, Россини, Гуно, Делиба, Чайковского.