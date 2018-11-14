В гаражах неизвестный выхватил сумку у воронежской пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-14T12:49:49+03:00

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Прямо среди белого дня неизвестный напал на воронежскую пенсионерку на улице 25 Января. Женщина шла мимо гаражей около 14.00, когда к ней неожиданно подбежал мужчина и выхватил сумку с кошельком, в котором находились деньги. Женщина начала звать на помощь. Ее крики услышал находившийся неподалеку оперуполномоченный первого отдела полиции. Он сразу бросился догонять злоумышленника.

- В отделе полиции подозреваемый в совершении данного преступления 37-летний житель города Воронежа, ранее судимый за аналогичные преступления, дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено владелице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Она предусматривает наказание до четырех лет заключения.