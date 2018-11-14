2018-11-14T11:34:53+03:00
Общество

В Воронежской области переизбрали главу Острогожского района

Депутаты проголосовали за Сергея Хорошилова единогласно
Яков СТРОГОВ
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Cергей Хорошилов.Cергей Хорошилов.Фото: ostrogadm.ru
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В лучших традициях советских времен прошло заседание Совета народных депутатов Острогожского района. На нем выбирали главу местной администрации.

На пост было две кандидатуры: нынешний глава Сергей Хорошилов, у которого истекал срок полномочий, и руководитель спортивно-оздоровительного комплекса «Жемчужина» Владимир Калашников. Видимо, вторая кандидатура была выставлена для придания видимости конкуренции. А так, скорее всего, решение было принято еще на встрече Сергея Хорошилова с Александром Гусевым в августе. Губернатор тогда поддержал намерение многолетнего главы, уже десять лет возглавляющего район, продолжать трудиться на этом посту.

В итоге депутаты не стали вступать в заочный спор с Александром Гусевым и дружно (все 41 человек) проголосовали за Хорошилова. Сергей Иванович останется на своем посту еще, как минимум, пять лет.

Справка «КП»

Сергей Хорошилов родился 16 августа 1965 года в селе Терновое Острогожского района. В 1989 г. окончил Воронежский технологический институт, специальность – инженер-технолог. Работать начал в том же году на Острогожском молокозаводе (затем ОАО «Острогожскмолоко»), где провел 13 лет. Сначала трудился аппаратчиком, потом мастером, старший мастером, с 1995 года главным инженером.

С 2002 года стал директором сельскохозяйственного предприятия ООО «Дружба», с 2003-го - генеральным директором ООО «Тандем-4».

20 мая 2008 года назначен главой администрации Острогожского района.

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