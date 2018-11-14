В Воронежской области угнанный автомобиль искали с помощью плана «Перехват»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-14T11:04:56+03:00

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7 ноября 55-летний житель Новоусманского района сообщил об угоне своего автомобиля ВАЗ-2106. Прибывшая на место происшествия оперативная группа по оставленным злоумышленником следам определила подозреваемого и организовала план «Перехват».

Вскоре угнанную «шестерку» нашли брошенной селе Бабяково. Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 18-летний местный житель, уже судимый за преступления.

Задержанный парень признался, что совершил угон под действием алкоголя, из желания покататься. Когда в баке легковушки закончился бензин, он просто бросил ее и отправился дальше пешком.

По факту в полиции возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.