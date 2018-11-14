2018-11-14T10:58:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области за одно утро на пожарах погибли четыре человека

Среди них пятилетний ребенок
Елена ФЕДЯШЕВА
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В списке погибших двое мужчин, старушка и ребенокВ списке погибших двое мужчин, старушка и ребенокФото: из архива «КП»
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Ранним утром в среду, 14 ноября, в микрорайоне Таврово Левобережного района на улице Доковая загорелся частный дом. Вызов на пульт службы спасения поступил в 3.47. На место срочно отправились 16 сотрудников МЧС и четыре машины. Помимо жилого дома горел сарай. Когда спасатели справились с огнем и смогли войти внутрь помещения, то обнаружили тела 26-летнего молодого человека и пятилетнего ребенка.

Вторая трагедия произошла в Грибановском районе. В 5.39 поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Васильевка. С огнем боролись два пожарных отделения. Однако спасти жильцов, к сожалению, не удалось. Из сгоревшей постройки достали тело 90-летней женщины и ее 65-летнего сына.

Причины пожаров выясняют дознаватели. Не исключено, что ими стало использование обогревательных приборов, ведь по ночам на улице бывает десятиградусный мороз.

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