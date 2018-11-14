Ростовские снегопады и гололед никак не отразились на автомобильном движении в Воронежской области
В интернете появилась очередная серия видеоматериалов, свидетельствующих о непростой аварийной обстановке на дорогах Ростовской области. Сообщается, что из-за снегопада на трассе М4 столкнулись сразу несколько машин. Воронежская «Комсомолка» решила выяснить, отразилась ли эта ситуация на наших магистралях и не грозят ли нам в ближайшее время погодные катаклизмы.
По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах области произошло 121 ДТП, пострадали семь человек. Каких-либо серьезных ЧП полицейские не регистрировали.
На всей территории нашего региона сохраняется хоть и довольно морозная, но ясная погода без осадков. Таким образом, автомобильному движению ничто не мешает.
Как сообщает «Черноземуправтодор», в ближайшие двое суток погода не изменится. Небольшие осадки в виде снега возможны только в воскресенье и в начале следующей недели.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", дороги региона свободны.