Ростовские снегопады и гололед никак не отразились на автомобильном движении в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-14T11:11:33+03:00

Нам снегопады пока не грозят. Фото: из архива «КП»

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В интернете появилась очередная серия видеоматериалов, свидетельствующих о непростой аварийной обстановке на дорогах Ростовской области. Сообщается, что из-за снегопада на трассе М4 столкнулись сразу несколько машин. Воронежская «Комсомолка» решила выяснить, отразилась ли эта ситуация на наших магистралях и не грозят ли нам в ближайшее время погодные катаклизмы.

По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах области произошло 121 ДТП, пострадали семь человек. Каких-либо серьезных ЧП полицейские не регистрировали.

На всей территории нашего региона сохраняется хоть и довольно морозная, но ясная погода без осадков. Таким образом, автомобильному движению ничто не мешает.

Как сообщает «Черноземуправтодор», в ближайшие двое суток погода не изменится. Небольшие осадки в виде снега возможны только в воскресенье и в начале следующей недели.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", дороги региона свободны.