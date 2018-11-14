2018-11-14T09:38:37+03:00
Общество

В Воронеже на улице Чапаева появится новая стоматологическая поликлиника

В смену она сможет принять до 50 пациентов
Елена ФЕДЯШЕВА
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В квартале новостроек на улице Чапаева, 132 в ближайшее время начнет работать филиал стоматологической поликлиники №4. Она сможет принимать до 50 пациентов в смену, что обеспечит потребности жителей микрорайона.

Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения области, в поликлинике будут работать кабинеты терапевтической, хирургической, парадонтологической и ортопедической помощи.

Сейчас в здании завершается капитальный ремонт и перепланировка. Учреждение распахнет двери первым пациентам уже до конца года.

- Напомним, что БУЗ ВО «ВКСП №4» является единственной стоматологической поликлиникой в городе, где оказывают экстренную медицинскую помощь в ночное время суток, - отметили в департаменте. - Кабинет неотложной стоматологической помощи работает с 20:00 до 8:00, включая праздничные и выходные дни.

Для диагностики используется рентген. А получить помощь можно бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования. Адрес поликлиники: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 136А. Тел.: (473) 278-22-04 (регистратура), (473) 278-22-05 (приемная главного врача).

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