2018-11-14T08:55:43+03:00
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области на треть ниже эпидпорога

Вирусов гриппа пока не обнаружили
Елена ФЕДЯШЕВА
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Еще есть время сделать прививку от гриппаЕще есть время сделать прививку от гриппаФото: из архива «КП»
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За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболел 5141 житель Воронежской области. Среди них 3302 ребенка в возрасте до 14 лет. По словам эпидемиологов, заболеваемость соответствует сезону и на 34,3% ниже эпидпорога.

По-прежнему в большинстве случаев заболевание вызывают вирусы не гриппа, а парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.

- В области продолжается прививочная компания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 38,1% населения области, - рассказали в региональном управлении роспотребнадзора. - В связи с тем, что в настоящее время уровень заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями не превышает эпидемический порог и циркуляции вирусов гриппа не регистрируется, иммунизация против гриппа актуальна до конца ноября 2018 года.

Поспешите!

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