Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области на треть ниже эпидпорога
За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболел 5141 житель Воронежской области. Среди них 3302 ребенка в возрасте до 14 лет. По словам эпидемиологов, заболеваемость соответствует сезону и на 34,3% ниже эпидпорога.
По-прежнему в большинстве случаев заболевание вызывают вирусы не гриппа, а парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.
- В области продолжается прививочная компания против гриппа. В настоящее время прививками охвачено более 38,1% населения области, - рассказали в региональном управлении роспотребнадзора. - В связи с тем, что в настоящее время уровень заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями не превышает эпидемический порог и циркуляции вирусов гриппа не регистрируется, иммунизация против гриппа актуальна до конца ноября 2018 года.
Поспешите!