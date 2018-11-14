В Воронежской области парень совершил неудачное похищение вешалки из кафе
В Павловске на видео попал неудачный момент похищения вешалки из кафе. Парень оторвал крючок от стены, но затем заметил камеру и попытался вернуть все на место. Ролик местная жительница опубликовала в популярной группе в соцсети во вторник, 13 ноября.
- У нас в городе одни вандалы живут! Куда же катится молодежь! Кафе после ремонта. Вот у парня, наверное, не было дома вешалки, решил себе забрать! - написала под видео возмущенная поведением парня горожанка.
Павловчане обеспокоены таким поведением молодых людей. Ведь совсем недавно в Петровском сквере неизвестные разрушили фигуру льва, а теперь принялись за кафе.
- Вот она ж ему сто лет не нужна. Просто руки чешутся. Это один из беспалевных баранов, которые хвосты львам в парках отбивают, лавки с ноги ломают и т.д. Ещё и в камеру глянул. Короче, ждем следующих "подвигов", - прокомментировала инцидент местная жительница.
Горожане предложили показать видео руководству заведения и больше не пускать таких "клиентов" в кафе.
А как вы считаете, молодой человек должен быть наказан за поступок или это невинная шалость?
Неудачное похищение в кафе.Отправитель: Алена Трофимова "Подслушано в Павловске": https://vk.com/podslushano_pvlsk36