2018-11-14T07:14:25+03:00
Общество

В Воронежской области парень совершил неудачное похищение вешалки из кафе

В Павловске молодой человек оторвал крючок от стены, а затем заметил камеру [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Павловске на видео попал неудачный момент похищения вешалки из кафе. Парень оторвал крючок от стены, но затем заметил камеру и попытался вернуть все на место. Ролик местная жительница опубликовала в популярной группе в соцсети во вторник, 13 ноября.

- У нас в городе одни вандалы живут! Куда же катится молодежь! Кафе после ремонта. Вот у парня, наверное, не было дома вешалки, решил себе забрать! - написала под видео возмущенная поведением парня горожанка.

Павловчане обеспокоены таким поведением молодых людей. Ведь совсем недавно в Петровском сквере неизвестные разрушили фигуру льва, а теперь принялись за кафе.

- Вот она ж ему сто лет не нужна. Просто руки чешутся. Это один из беспалевных баранов, которые хвосты львам в парках отбивают, лавки с ноги ломают и т.д. Ещё и в камеру глянул. Короче, ждем следующих "подвигов", - прокомментировала инцидент местная жительница.

Горожане предложили показать видео руководству заведения и больше не пускать таких "клиентов" в кафе.

А как вы считаете, молодой человек должен быть наказан за поступок или это невинная шалость?

Неудачное похищение в кафе.Отправитель: Алена Трофимова "Подслушано в Павловске": https://vk.com/podslushano_pvlsk36

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