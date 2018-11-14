СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-14T06:46:59+03:00

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В Воронеже на платной парковке на иномарку свалилась рекламная конструкция. Ситилайт придавил машину в центре города на улице Плехановской возле остановки «Детский мир» во вторник, 13 ноября. Фото попало в популярную группу в соцсети.

Что стало причиной падения ситилайта, неизвестно. Возможно, неустойчивость конструкции или сильный порыв ветра. Но в любом случае хозяин авто вряд ли придет в восторг от произошедшего.

Воронежцы утешать владельца иномарки не стали. В комментариях к посту в соцсети местные жители решили пошутить над ситуацией. Кто-то решил, что так работает новая настойчивая рекламная компания, которая не оставляет равнодушным никого. А кто-то предположил, что ситилайт устал за целый день работы.

- Прилег отдохнуть, - написали горожане.

Напомним, полноценно платные парковки начали функционировать с 15 октября. А воронежцы до сих пор не могут смириться с нововведением. Большинство местных жителей не устраивает высокая цена. Горожане сначала просто высказывали свое недовольство, теперь же они перешли к активным действиям. Воронежцы написали протестную петицию и придумали мемы, начали срывать знаки, предупреждающие о необходимости оплаты стоянки. Кроме этого, водители массово оставляют свои машины прямо на тротуарах. Забитыми до отказа теперь стали дворы многоэтажек.