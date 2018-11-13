Воронежцы завоевали четыре медали на всероссийском турнире по настольному теннису
11 ноября в спорткомплексе «Согдиана» завершился всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный памяти мастера спорта СССР Евгения Николаевича Зайца.
В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 14 регионов страны. Медали разыгрывали в двух возрастных группах. И воспитанники воронежской муниципальной спортивной школы № 16 смогли завоевать четыре из них!
В упорной борьбе девушек 2006 г.р. и моложе победу одержала Полина Терехова. Второе место завоевала еще одна воронежская спортсменка Елена Попкова.
В возрастной категории среди девушек 2003-2005 годов победила Светлана Нартова, а среди юношей Павел Хахулин в тяжелой борьбе занял третье место.