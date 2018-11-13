2018-11-13T23:57:36+03:00
Спорт

Воронежцы завоевали четыре медали на всероссийском турнире по настольному теннису

Две из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
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Родные стены помогли юным воронежским спортсменам оказаться на пьедестале почета.Родные стены помогли юным воронежским спортсменам оказаться на пьедестале почета.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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11 ноября в спорткомплексе «Согдиана» завершился всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный памяти мастера спорта СССР Евгения Николаевича Зайца.

В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 14 регионов страны. Медали разыгрывали в двух возрастных группах. И воспитанники воронежской муниципальной спортивной школы № 16 смогли завоевать четыре из них!

В упорной борьбе девушек 2006 г.р. и моложе победу одержала Полина Терехова. Второе место завоевала еще одна воронежская спортсменка Елена Попкова.

В возрастной категории среди девушек 2003-2005 годов победила Светлана Нартова, а среди юношей Павел Хахулин в тяжелой борьбе занял третье место.

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