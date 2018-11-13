Московский десант помог воронежскому «Бурану» победить ижевскую «Ижсталь»

13 Нояб. 21:50 2018-11-13T21:50:14+03:00

Впрочем, дубль оформил звездный возвращенец Аслан Раисов, который в команде уже не первый день

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Перед матчем с «Ижсталью» состав «Бурана» пополнили (надолго ли?) аж десять московских динамовцев. К игре в стане «ураганных» готовились вратарь Георгий Кузнецов, защитники Владислав Казаманов, Андрей Прибыльский, нападающие Дмитрий Сидляров, Владислав Ефремов, Владислав Михайлов, Илья Круглов, Александр Петунин, Михаил Бицадзе, Семен Панкратов. И все, кроме Кузнецова, в матче были задействованы. В воротах же тренерский штаб сделал ставку на неплохо проявившего себя Хомутова.

Матч, впрочем, начался для «Бурана» крайне неприятно. Уже на третьей минуте Алексей Шантыка за толчок соперника на борт отправился в раздевалку, а «ураганные» вынуждены были аж пять минут играть в меньшинстве. Но они выстояли. Более того, отбывавший штраф за Пантыку Аслан Раисов резво выскочил на площадку и тут же выкатился на расстояние убойного броска и не промахнулся – 1:0.

Затем «Буран» опять отпустил вожжи, за что и был наказан. На 24 минуте Вячеслав Скобелев счет сравнял. И «Рязань», окрыленная успехом, несколько минут в гостях играла так уверенно, как дома. «Ураганные» слегка потерялись, но лишь до первой острой контратаки. Ее игроки «Бурана» разыграли по нотам, и Раисову для оформления дубля осталось только подправить мяч в уже пустые ворота – 2:1 на 33 минуте. А вскоре пас из-за ворот в гол превратил Дмитрий Сидляров – 3:1.

В третьем периоде гости пытались перехватить инициативу, но «Буран» оборонялся довольно грамотно. А на исходе встречи классный бросок удался Семену Панкратову – 4:1 за 24 секунды до сирены.

Теперь в активе у «Бурана» 19 очков, наша команда делит 22-23 места с соседями по Черноземью – ХК «Тамбов». Впереди у «ураганных» еще один домашний матч – 15 ноября с «Молотом-Прикамье». Поединок принципиальный – ведь именно пермяков «Буран» сейчас подвинул на 24 место. У «Молота» пока 18 очков. Вот интрига – обгонят ли пермяки «Буран» или отрыв воронежского клуба увеличится. Игра стартует в 19.00.