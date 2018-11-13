Воронежская семья из четырех человек получила тюремные сроки за свой наркобизнес

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-13T20:00:49+03:00

Родители получили по 12 лет, а дети - по шесть

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Накануне Советский районный суд вынес приговоры семье из четырех человек, которая организовала в Воронеже наркобизнес. Женщина с ее гражданским мужем получили по 11 и 12 лет заключения соответственно, а ее сын и невестка - по шесть лет тюрьмы. Все они подыскивали клиентов и детали сделок обговаривали по телефону. "Клиентам" свертки с запрещенными веществами передавали при личной встрече.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, наркотики родственники сбывали в течение года - с 2016 по 2017 год. Судили всех четверых по статье 228.1 - за незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере.