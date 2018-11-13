2018-11-13T19:41:52+03:00
Общество

Водолазы обследовали полтора километра трубопровода под "воронежским морем"

В шестидесятых по дну будущего водохранилища протянули водопровод и канализацию
Юлия ТЕРНОВА
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Специалисты водоканала обследовали трубы, проложенные в 60-х годах прошлого века под дном "воронежского моря". Они призваны соединять сети левого и правого берега в самой короткой точке - в районе ВОГРЭССа. Назначение у труб разное - для канализации и для питьевой воды.

- Водоканал обследовал трубопроводы с привлечением бригады водолазов, которые "прошли" полтора километра. Исследование заняло около двух недель. Его проводили с помощью специального прибора – толщиномера, способного определить состояние поверхности труб и устойчивость их к нештатным ситуациям, - сообщает пресс-служба "РВК-Воронеж".

А вот и результат большого погружения:

- Во время обследования найден "оголенный" участок водопровода протяженностью 43 метра. Водолазы произвели на нем 20 контрольных замеров, чтобы определить остаточную толщину стенок трубы. Толщина составила порядка 7 мм, что достаточно для работы магистрали в штатном режиме.

В целом же состояние труб оценивают как хорошее с поправкой на время их нахождения под водой.

- Несмотря на проведенное под водой время, водопровод и канализационный коллектор очень хорошо сохранились. Целостность водовода не повредила и затонувшая лодка, которая "пришвартовалась" прямо на его поверхности. У нас имеются ее точные координаты, полученные в результате трассировки. Кроме того, мы запланировали на лето очистку района пролегания дюкеров от посторонних предметов, - рассказал главный технолог ООО "РВК-Воронеж" Владимир Маслов.

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