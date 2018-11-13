СМИ: в Воронеже авторемонтный завод Министерства обороны может стать банкротом

СЕГОДНЯ 19:24 2018-11-13T19:24:45+03:00

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Предприятие "172 центральный автомобильный ремонтный завод", расположенное в Воронежской области и подконтрольное Министерству обороны, могут признать банкротом. Об этом сообщает ряд СМИ. Соответствующее заявление в Арбитражный суд подали кредиторы завода из-за не погашенных перед ними долговых обязательств. Иск подали в этот понедельник, 12 ноября, но он пока не был рассмотрен.

Вот что о предприятии рассказывается на его официальном сайте. Акционерное общество "172 Центральный автомобильный ремонтный завод" создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия и является его правопреемником. Основные виды деятельности - производство, разработка, утилизация, и ремонт автомобильной техники и спецтехники, в том числе бронированной, а также металлообработка на высоко технологическом оборудовании компании.