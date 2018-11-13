Мэрия Воронежа будет субсидировать обустройство тех дворов, жители которых проявляют инициативу

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-13T19:14:07+03:00

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Уже больше десять лет собственники помещений многоквартирных домов несут полную ответственность за текущее содержание и ремонт общедомового имущества, в которое входит и сам дом целиком, и придомовая территория с элементами благоустройства, в том числе, воротами, ограждениями и так далее. Люди вправе поставить свой двор на кадастровый учет и, соответственно, оформить его в собственность, чтобы самостоятельно определять, каким образом и за счет каких средств его содержать, какая степень благоустройства им требуется и сколько они готовы за это платить.

Тем не менее, бюджеты разных уровней активно участвуют в создании комфортных условий жизни горожан по одной простой причине: в прошлые годы, когда осуществлялась приватизация квартир, когда вступал в силу Жилищный кодекс РФ, людям дворы достались в состоянии «как есть». Поэтому ежегодно реализовывались те или иные программы благоустройства, например «Сто дворов» – в прошлом, или приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» – в настоящее время.

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