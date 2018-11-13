2018-11-13T19:14:07+03:00
Общество

Мэрия Воронежа будет субсидировать обустройство тех дворов, жители которых проявляют инициативу

В городской администрации ответили на предложения оплачивать жителям центра шлагбаумы во дворах из бюджета
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже больше десять лет собственники помещений многоквартирных домов несут полную ответственность за текущее содержание и ремонт общедомового имущества, в которое входит и сам дом целиком, и придомовая территория с элементами благоустройства, в том числе, воротами, ограждениями и так далее. Люди вправе поставить свой двор на кадастровый учет и, соответственно, оформить его в собственность, чтобы самостоятельно определять, каким образом и за счет каких средств его содержать, какая степень благоустройства им требуется и сколько они готовы за это платить.

Тем не менее, бюджеты разных уровней активно участвуют в создании комфортных условий жизни горожан по одной простой причине: в прошлые годы, когда осуществлялась приватизация квартир, когда вступал в силу Жилищный кодекс РФ, людям дворы достались в состоянии «как есть». Поэтому ежегодно реализовывались те или иные программы благоустройства, например «Сто дворов» – в прошлом, или приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» – в настоящее время.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская семья из четырех человек получила тюремные сроки за свой наркобизнес
Водолазы обследовали полтора километра трубопровода под "воронежским морем"
СМИ: в Воронеже авторемонтный завод Министерства обороны может стать банкротом
Под Воронежем собираются закрыть Тишанский дом престарелых из-за пожароопасного здания
Воронежцы: из психоневрологического интерната пропали два пациента
Воронеж вошел в десятку самых добрых городов, где вещи часто не продают, а дарят
В Воронежской области мужчина зверски расправился с не пожелавшими уйти гостями
В Ленинском районе к зиме закупили 56 единиц коммунальной техники
Персонал БСМП: воронежец, которого вышвырнули из больницы на мороз, пытался курить в приемном покое и громил машины
В Нововоронеже накрыли подпольный склад с 40 тоннами «левых» бутылок водки и коньяка
В Воронежской области две недели ищут 40-летнего мужчину
И город убрали, и на дачу съездили