2018-11-13T18:54:48+03:00
Общество

Под Воронежем собираются закрыть Тишанский дом престарелых из-за пожароопасного здания

Людей расселяют в другие подобные заведения
Юлия ТЕРНОВА
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Под Воронежем власти намереваются ликвидировать Тишанский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом известно из проекта соответствующего постановления. Из документа следует, что здание не соотвествует нормам пожарной безопасности, и изменить это с помощью ремонта уже практически невозможно. Проект по реставрации двухэтажного дома якобы обошелся бы регионального бюджету нерационально дорого.

В нынешнем виде вероятность пожара в здании, согласно заключению специалистов главного управления МЧС по Воронежской области, очень велика. На данный момент людей уже расселили в другие подобные учреждения области. В интернате проживало 17 обитателей.

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