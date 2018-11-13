Воронежцы: из психоневрологического интерната пропали два пациента

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-13T18:34:40+03:00

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В Воронеже и области с 3 ноября ищут 19-летнего Сергея Пешкова. По некоторым данным, молодой человек проходил лечение в психоневрологическом интернате в Верхнемамонском районе, когда пропал. Вот приметы Сергея: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы, голубые глаза. Одет юноша был в красно-черную куртку, темно-синюю рубашку ичерные брюки. В качестве особой приметы можно назвать некоторые трудности с дикцией. Если вы владеете какой-либо информацией, позвоните в "Лиза Алерт" по номеру под фото или воспользуйтесь телефоном 112.

За два дня до пропажи Сергея в этом же месте куда-то исчез 40-летний мужчина. Мы сообщали об этом здесь.